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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEZEN KARABOĞA

Sezen Karaboğa

Yeniden Refah Partisi
Sezen Karaboğa
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı