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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BEYZA ÇÖMLEKÇİOĞLU

Beyza Çömlekçioğlu

Yeniden Refah Partisi
Beyza Çömlekçioğlu
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı