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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA ÇINAR

Mustafa Çınar

Yeniden Refah Partisi
Mustafa Çınar
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Sinop
Kaynak: Anadolu Ajansı