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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞÜKRÜ CAN ATAGÜN

Şükrü Can Atagün

Yeniden Refah Partisi
Şükrü Can Atagün
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
Kaynak: Anadolu Ajansı