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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İZZET BAŞKURT

İzzet Başkurt

Yeniden Refah Partisi
İzzet Başkurt
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Van
Kaynak: Anadolu Ajansı