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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BAYRAM ORUÇ

Bayram Oruç

Yenilik Partisi
Bayram Oruç
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Aksaray
Kaynak: Anadolu Ajansı