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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEYFULLAH YILMAZ

Seyfullah Yılmaz

Yenilik Partisi
Seyfullah Yılmaz
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Aksaray
Kaynak: Anadolu Ajansı