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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİHAN AKTAŞ

Alihan Aktaş

Yenilik Partisi
Alihan Aktaş
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı