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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RAMAZAN BAŞKARA

Ramazan Başkara

Yenilik Partisi
Ramazan Başkara
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Batman
Kaynak: Anadolu Ajansı