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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CANSU MİŞE

Cansu Mişe

Yenilik Partisi
Cansu Mişe
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Bolu
Kaynak: Anadolu Ajansı