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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EBRU GÜVENÇ

Ebru Güvenç

Yenilik Partisi
Ebru Güvenç
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı