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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEVLÜT KAYA

Mevlüt Kaya

Yenilik Partisi
Mevlüt Kaya
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı