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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CENGİZ YILMAZ

Cengiz Yılmaz

Yenilik Partisi
Cengiz Yılmaz
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı