;
Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER ESKİŞEHİR YENİLİK PARTİSİ

ESKİŞEHİR - YENİLİK PARTİSİ

YP
KISALTMA :YP GENEL BAŞKAN :ÖZTÜRK YILMAZ
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
Kaynak: Anadolu Ajansı