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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET HANİFİ ÖZTOPRAK

Mehmet Hanifi Öztoprak

Yenilik Partisi
Mehmet Hanifi Öztoprak
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı