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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA TURAN

Mustafa Turan

Yenilik Partisi
Mustafa Turan
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Isparta
Kaynak: Anadolu Ajansı