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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDURRAHMAN ÖZEN

Abdurrahman Özen

Yenilik Partisi
Abdurrahman Özen
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı