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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAMER KENAR

Tamer Kenar

Yenilik Partisi
Tamer Kenar
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı