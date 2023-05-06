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ANASAYFA ŞEHİRLER İZMİR YENİLİK PARTİSİ

İZMİR - YENİLİK PARTİSİ

YP
KISALTMA :YP GENEL BAŞKAN :ÖZTÜRK YILMAZ
İZMİR TÜMÜ 1 BÖLGE 2 BÖLGE
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
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BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYINDIR
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BAYRAKLI
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BERGAMA
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BEYDAĞ
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BORNOVA
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BUCA
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ÇEŞME
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ÇİĞLİ
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DİKİLİ
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FOÇA
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GAZİEMİR
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GÜZELBAHÇE
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KARABAĞLAR
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KARABURUN
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KARŞIYAKA
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KEMALPAŞA
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KINIK
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KİRAZ
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KONAK
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MENDERES
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MENEMEN
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NARLIDERE
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ÖDEMİŞ
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SEFERİHİSAR
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SELÇUK
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TİRE
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TORBALI
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URLA
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Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı