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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YAVUZ AKSU

Yavuz Aksu

Yenilik Partisi
Yavuz Aksu
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı