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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FAZLI AKDEMİR

Fazlı Akdemir

Yenilik Partisi
Fazlı Akdemir
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı