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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SABRİ MALKOÇ

Sabri Malkoç

Yenilik Partisi
Sabri Malkoç
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Karabük
Kaynak: Anadolu Ajansı