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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT CANBOLAT

Murat Canbolat

Yenilik Partisi
Murat Canbolat
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Kırşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı