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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BATUHAN BANUŞOĞLU

Batuhan Banuşoğlu

Yenilik Partisi
Batuhan Banuşoğlu
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı