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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHAMMED ŞİRİN ABDÜSSEMETOĞLU

Muhammed Şirin Abdüssemetoğlu

Yenilik Partisi
Muhammed Şirin Abdüssemetoğlu
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Mardin
Kaynak: Anadolu Ajansı