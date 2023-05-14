-
Şerafettin Çakmak
Yenilik Partisi
Adıyaman
-
Hamza Yurtpınar
Yenilik Partisi
Afyonkarahisar
-
Burhan Ataş
Yenilik Partisi
Ağrı
-
Bayram Oruç
Yenilik Partisi
Aksaray
-
Fatma Saka
Yenilik Partisi
Amasya
-
Esra Altun
Yenilik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Öztürk Yılmaz
Yenilik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ömer Demir
Yenilik Partisi
Antalya
-
Emrah Özcan
Yenilik Partisi
Ardahan
-
Okan Karabaş
Yenilik Partisi
Artvin
-
Mehmet Çelik
Yenilik Partisi
Aydın
-
Murat Adıgül
Yenilik Partisi
Balıkesir
-
Deniz Eskin
Yenilik Partisi
Bartın
-
Sevde Eren Turan
Yenilik Partisi
Batman
-
Abdullah Kaban
Yenilik Partisi
Bayburt
-
Dilara İlbahar
Yenilik Partisi
Bilecik
-
Arif Uslu
Yenilik Partisi
Bingöl
-
Savcı Yolaçan
Yenilik Partisi
Bitlis
-
Sevilay Gül
Yenilik Partisi
Bolu
-
Meriç Tekin
Yenilik Partisi
Burdur
-
Erdal Çevik
Yenilik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Sadi İzci
Yenilik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Yunus Emre Koca
Yenilik Partisi
Çanakkale
-
Sönmez İnce
Yenilik Partisi
Çankırı
-
Dündar Ercan
Yenilik Partisi
Çorum
-
Hasan Güral
Yenilik Partisi
Denizli
-
Reşat Güngör
Yenilik Partisi
Diyarbakır
-
Murat Tozkoparan
Yenilik Partisi
Düzce
-
Sabri İnanç Çetin
Yenilik Partisi
Edirne
-
Fatma Delioğlu
Yenilik Partisi
Elazığ
-
Cemil Aygün
Yenilik Partisi
Erzincan
-
Aykut Yaşar
Yenilik Partisi
Erzurum
-
Serkan Ortatepe
Yenilik Partisi
Eskişehir
-
Cevdet Solmaz
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Mete Köroğlu
Yenilik Partisi
Giresun
-
Yusuf Kaban
Yenilik Partisi
Gümüşhane
-
Bülent İlci
Yenilik Partisi
Hakkari
-
Hüseyin Yunus Yükler
Yenilik Partisi
Hatay
-
Yaşar Temir
Yenilik Partisi
Iğdır
-
Seher Arıdaş
Yenilik Partisi
Isparta
-
Barış Erdovan
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
İzzet Emre Aygen
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Sinan Koyuncu
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Batuhan Bursalı
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Bekir Bayram Çubukkesen
Yenilik Partisi
Kahramanmaraş
-
Berk Can Kuzu
Yenilik Partisi
Karabük
-
Ural Demir
Yenilik Partisi
Karaman
-
Selçuk Altunbey
Yenilik Partisi
Kars
-
Aziz Aydın
Yenilik Partisi
Kayseri
-
Mehmet Bakır Özuçar
Yenilik Partisi
Kilis
-
Berhan Ödemiş
Yenilik Partisi
Kırıkkale
-
Devlet Polat
Yenilik Partisi
Kırklareli
-
Murat Canbolat
Yenilik Partisi
Kırşehir
-
Aytaç Yıldıztekin
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Ender Ragıp Arslan
Yenilik Partisi
Manisa
-
Can Ertekin
Yenilik Partisi
Mardin
-
Çetin Buluz
Yenilik Partisi
Mersin
-
Murat Tekin
Yenilik Partisi
Muğla
-
Çetin Ongür
Yenilik Partisi
Muş
-
Muhammed Yasin Çakmak
Yenilik Partisi
Nevşehir
-
Ferdi Kaymakçı
Yenilik Partisi
Niğde
-
Yusuf Kemal Türkoğlu
Yenilik Partisi
Ordu
-
Cebrail Kahvecioğlu
Yenilik Partisi
Osmaniye
-
Mustafa Uyğur
Yenilik Partisi
Rize
-
Cihan Caf
Yenilik Partisi
Sakarya
-
Dursun Gökçegil
Yenilik Partisi
Sinop
-
Mehmet Nuri Kuytan
Yenilik Partisi
Şırnak
-
Hasan Kır
Yenilik Partisi
Sivas
-
Özcan Aydınlı
Yenilik Partisi
Trabzon
-
Ali Hıdır Dinçer
Yenilik Partisi
Tunceli
-
Serdar Akça
Yenilik Partisi
Yalova
-
Murat Adalan
Yenilik Partisi
Yozgat
-
Ahmet Dikenli
Yenilik Partisi
Zonguldak
-
Tayfun Akın
Yenilik Partisi
Adıyaman
-
Ali Başer
Yenilik Partisi
Afyonkarahisar
-
İlhan Koyuncu
Yenilik Partisi
Ağrı
-
Nevzat İnci
Yenilik Partisi
Aksaray
-
Baki İlistir
Yenilik Partisi
Amasya
-
Elveda Tanık
Yenilik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Şener Gürer
Yenilik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Alparslan Açık
Yenilik Partisi
Antalya
-
Davut Beşli
Yenilik Partisi
Ardahan
-
Sevim Yeşim Mağden
Yenilik Partisi
Artvin
-
Recep Dirilen
Yenilik Partisi
Aydın
-
Serdar Aycan
Yenilik Partisi
Balıkesir
-
Zeliha Gökçe
Yenilik Partisi
Bartın
-
Şakir Evcil
Yenilik Partisi
Batman
-
Necla Turan
Yenilik Partisi
Bilecik
-
Velat Dikmen
Yenilik Partisi
Bingöl
-
İrem Yeni
Yenilik Partisi
Bitlis
-
Cansu Mişe
Yenilik Partisi
Bolu
-
Murat Büyükkürbüz
Yenilik Partisi
Burdur
-
Yeliz Yağlı
Yenilik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Yılmaz Akman
Yenilik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Recep Uluyıldız
Yenilik Partisi
Çanakkale
-
Ferhat Kaya
Yenilik Partisi
Çankırı
-
Hediye Çalbıyık
Yenilik Partisi
Çorum
-
Kemal Seyhan
Yenilik Partisi
Denizli
-
Turhan Kaya
Yenilik Partisi
Diyarbakır
-
Bilal Öztürk
Yenilik Partisi
Düzce
-
Recep Canbolat
Yenilik Partisi
Edirne
-
Mehmet Sertkaya
Yenilik Partisi
Elazığ
-
Mahsun Yaşar
Yenilik Partisi
Erzincan
-
Emre Sever
Yenilik Partisi
Erzurum
-
Selçuk Aslan
Yenilik Partisi
Eskişehir
-
Eray Yıldırım
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Hüseyin Er
Yenilik Partisi
Giresun
-
İbrahim Vural
Yenilik Partisi
Gümüşhane
-
Alaettin Çiçek
Yenilik Partisi
Hakkari
-
Süleyman Çam
Yenilik Partisi
Hatay
-
Serhan Koray Çifci
Yenilik Partisi
Iğdır
-
Mustafa Turan
Yenilik Partisi
Isparta
-
Orhan Katar
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Faruk Dönmez
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ayça Aksu
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mustafa Cüneyt Erdoğan
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Alihan Özdoğan
Yenilik Partisi
Kahramanmaraş
-
Kübra Kuşhan
Yenilik Partisi
Karabük
-
Nazife Sarıhan
Yenilik Partisi
Karaman
-
Yakup Altunbey
Yenilik Partisi
Kars
-
Nazlı Nafiye Gezgin
Yenilik Partisi
Kastamonu
-
Mustafa Acer
Yenilik Partisi
Kayseri
-
Recai Yegen
Yenilik Partisi
Kilis
-
Şevki Anık
Yenilik Partisi
Kırıkkale
-
Oğuzhan Emir
Yenilik Partisi
Kırşehir
-
Arif Aygün
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Ayhan Demir
Yenilik Partisi
Manisa
-
Feyzullah Yıldız
Yenilik Partisi
Mardin
-
Şeküre Gemici
Yenilik Partisi
Mersin
-
Neriman Saraç
Yenilik Partisi
Muğla
-
Burhan Acar
Yenilik Partisi
Muş
-
Memik Solmaz
Yenilik Partisi
Nevşehir
-
Şerife Yıldız
Yenilik Partisi
Niğde
-
Akın Yar
Yenilik Partisi
Ordu
-
Ramazan Yakut
Yenilik Partisi
Osmaniye
-
Şaban Yıldız
Yenilik Partisi
Rize
-
Fatma Arıtürk
Yenilik Partisi
Sakarya
-
Ercan Altunbaş
Yenilik Partisi
Sinop
-
Zeynettin Tunçay
Yenilik Partisi
Şırnak
-
Orhun Güral
Yenilik Partisi
Sivas
-
Can Aras Yazıcı
Yenilik Partisi
Trabzon
-
Beyza Çapar
Yenilik Partisi
Yalova
-
Elif Aydın
Yenilik Partisi
Yozgat
-
Tevfik Süllü
Yenilik Partisi
Zonguldak
-
Mehmet Mustafa Karakuş
Yenilik Partisi
Adıyaman
-
Yusuf Keser
Yenilik Partisi
Afyonkarahisar
-
Müride Acer
Yenilik Partisi
Ağrı
-
Sezer Hivda Özden
Yenilik Partisi
Aksaray
-
Fahri Yıl
Yenilik Partisi
Amasya
-
Nalan Özyüksel
Yenilik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Savaş Karataş
Yenilik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ali Can Karakuş
Yenilik Partisi
Antalya
-
Osman Özdemir
Yenilik Partisi
Aydın
-
İbrahim Karabacak
Yenilik Partisi
Balıkesir
-
Elif Soysal
Yenilik Partisi
Batman
-
Adem Özyurt
Yenilik Partisi
Bingöl
-
Ömer Akay
Yenilik Partisi
Bitlis
-
Semahat Ceyhanlı
Yenilik Partisi
Bolu
-
Resul Birgül
Yenilik Partisi
Burdur
-
Ebru Güvenç
Yenilik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Abdurrahman Özer
Yenilik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Tarık Çınar
Yenilik Partisi
Çanakkale
-
Fevzi Gürlan
Yenilik Partisi
Çorum
-
Sezerin Şavk
Yenilik Partisi
Denizli
-
Sedat Şimşek
Yenilik Partisi
Diyarbakır
-
Yusuf Ayın
Yenilik Partisi
Düzce
-
Nuriye Şahin
Yenilik Partisi
Edirne
-
Burhan Ergen
Yenilik Partisi
Elazığ
-
Ersan Günel
Yenilik Partisi
Erzurum
-
Arda Özdilek
Yenilik Partisi
Eskişehir
-
Filiz Günay
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Sercan Yıldız
Yenilik Partisi
Giresun
-
Mehmet Bozkurt
Yenilik Partisi
Hakkari
-
Halil İbrahim İnanç
Yenilik Partisi
Hatay
-
Ahmet İdris Berat Eren
Yenilik Partisi
Isparta
-
Yusuf Salman
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Saadet Başgöze
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Tuğhan Büyüktaş
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Şener Gezginci
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ahmet Cengiz Yazar
Yenilik Partisi
Kahramanmaraş
-
Sabri Malkoç
Yenilik Partisi
Karabük
-
Döndü Yıldız
Yenilik Partisi
Karaman
-
Can Altunbey
Yenilik Partisi
Kars
-
Mehmet İbrahim Yılmaz
Yenilik Partisi
Kastamonu
-
Muhammed Aslan
Yenilik Partisi
Kayseri
-
İsmail Aslanlı
Yenilik Partisi
Kırıkkale
-
Osman Eren
Yenilik Partisi
Kırklareli
-
Halil İbrahim Öğünç
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Tolgahan Öztürk
Yenilik Partisi
Manisa
-
Seyfettin Yıldız
Yenilik Partisi
Mardin
-
Ali Kökberi
Yenilik Partisi
Mersin
-
Emre Barkın Şimşek
Yenilik Partisi
Muğla
-
Ahmet Meyda
Yenilik Partisi
Muş
-
Nilay Aslan
Yenilik Partisi
Nevşehir
-
Murat Muhsin Karakuş
Yenilik Partisi
Niğde
-
Mustafa Duran
Yenilik Partisi
Ordu
-
Ahmet Malik Güvel
Yenilik Partisi
Osmaniye
-
Rıdvan Yıldız
Yenilik Partisi
Rize
-
Şah Hüseyin Ural
Yenilik Partisi
Sakarya
-
Aysel Kutluk
Yenilik Partisi
Şırnak
-
Eren Arı
Yenilik Partisi
Sivas
-
Ali Kemal Aydın
Yenilik Partisi
Trabzon
-
Nebi Güral
Yenilik Partisi
Yalova
-
Hacer Dilek Özdemir
Yenilik Partisi
Yozgat
-
Cengizhan Emir
Yenilik Partisi
Zonguldak
-
Mehmet Kılıvan
Yenilik Partisi
Adıyaman
-
Ahmet Oğuz
Yenilik Partisi
Afyonkarahisar
-
Necdet Aydemir
Yenilik Partisi
Ağrı
-
Seyfullah Yılmaz
Yenilik Partisi
Aksaray
-
Gülay Yılmaz
Yenilik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Belgin Saydan
Yenilik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Zafer Direk
Yenilik Partisi
Antalya
-
Mustafa Güney
Yenilik Partisi
Aydın
-
Dinçer Kaygısız
Yenilik Partisi
Balıkesir
-
Ramazan Başkara
Yenilik Partisi
Batman
-
Harun Özbirinci
Yenilik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Veysi Turan
Yenilik Partisi
Çanakkale
-
Yüksel Değirmenci
Yenilik Partisi
Çorum
-
Elvan Tokgöz
Yenilik Partisi
Denizli
-
Doğan Kale
Yenilik Partisi
Diyarbakır
-
Salih Dikmen
Yenilik Partisi
Edirne
-
Melisa Mutlu
Yenilik Partisi
Elazığ
-
Hacı Yusuf Altay
Yenilik Partisi
Erzurum
-
Nurseli
Yenilik Partisi
Eskişehir
-
Mehmet Hanifi Öztoprak
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Aleyna Şık
Yenilik Partisi
Giresun
-
Sedat Özcan
Yenilik Partisi
Hatay
-
Deniz Bulak
Yenilik Partisi
Isparta
-
Barış Karahan
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Haffari Atlıhan
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Zehra Erden
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Gülseren Ergüner
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yusuf Zenit
Yenilik Partisi
Kahramanmaraş
-
Levent Teke
Yenilik Partisi
Kayseri
-
Volkan İzmir
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Emirhan Kalaycı
Yenilik Partisi
Manisa
-
Murat Özcan
Yenilik Partisi
Mardin
-
Naim Altın
Yenilik Partisi
Mersin
-
Özlem Nazlı Erdovan
Yenilik Partisi
Muğla
-
Ali Osman Şık
Yenilik Partisi
Ordu
-
Abdullah Aşsız
Yenilik Partisi
Osmaniye
-
Ferit Arıtürk
Yenilik Partisi
Sakarya
-
Bülent Kutluk
Yenilik Partisi
Şırnak
-
Suna Göl
Yenilik Partisi
Sivas
-
Ahmet Doğan
Yenilik Partisi
Trabzon
-
Dilek Erdoğan
Yenilik Partisi
Yozgat
-
Murat Balcı
Yenilik Partisi
Zonguldak
-
Haci Mehmet Polat
Yenilik Partisi
Adıyaman
-
Tilbe Okur
Yenilik Partisi
Afyonkarahisar
-
Filiz Coşkunoğlu
Yenilik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Ata Alp Sercan
Yenilik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Dilan Bozkurt
Yenilik Partisi
Antalya
-
Tuncer Çetin
Yenilik Partisi
Aydın
-
Selman Şahin
Yenilik Partisi
Balıkesir
-
Ayhan Çelik
Yenilik Partisi
Batman
-
Mevlüt Kaya
Yenilik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Servet İzci
Yenilik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Züleyha Oyran
Yenilik Partisi
Denizli
-
Buğra Bal
Yenilik Partisi
Diyarbakır
-
Şükrü Karagöz
Yenilik Partisi
Elazığ
-
Selman Çakır
Yenilik Partisi
Erzurum
-
Mücahit Karabektaş
Yenilik Partisi
Eskişehir
-
Hüseyin Bulut
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Ayşe Solmaz
Yenilik Partisi
Hatay
-
Mudrik Çekcan
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ayfer Erdovan
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Erkut Kıbrıs
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Yavuz Aksu
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Fazlı Akdemir
Yenilik Partisi
Kahramanmaraş
-
Şuayip Gülhan
Yenilik Partisi
Kayseri
-
Faruk Demirkıyık
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Eda Koyuncu
Yenilik Partisi
Manisa
-
Medeni Koçhan
Yenilik Partisi
Mardin
-
Ferhat Çelik
Yenilik Partisi
Mersin
-
Koray Özgüven
Yenilik Partisi
Muğla
-
Burak Kapıcıoğlu
Yenilik Partisi
Ordu
-
Serkan Önal
Yenilik Partisi
Sakarya
-
Derviş Bülent Tümer
Yenilik Partisi
Sivas
-
Burhan Ongür
Yenilik Partisi
Trabzon
-
Büşra Nergiz Mat
Yenilik Partisi
Zonguldak
-
Sadettin Tepe
Yenilik Partisi
Afyonkarahisar
-
Haydar Yetiş
Yenilik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Derviş Öztürk
Yenilik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Reyhan Akdoğan
Yenilik Partisi
Antalya
-
Ünal Ünlü
Yenilik Partisi
Aydın
-
Emre Aygören
Yenilik Partisi
Balıkesir
-
Perihan Öksüz
Yenilik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Dilek Köseoğlu
Yenilik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Erdoğan Boylubay
Yenilik Partisi
Denizli
-
Ömer Taşar
Yenilik Partisi
Diyarbakır
-
Serhat Özer
Yenilik Partisi
Erzurum
-
Osmancan Taşkan
Yenilik Partisi
Eskişehir
-
Sevinç Karacabağ
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Melih Burhan Yaldıran
Yenilik Partisi
Hatay
-
Münire Turan
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Asuman Çelik
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mustafa Ergüner
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Emine Bayrakdar
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hüsnü Balbaba
Yenilik Partisi
Kahramanmaraş
-
Fatih Eymur
Yenilik Partisi
Kayseri
-
İsa Durgun
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Resul Çelik
Yenilik Partisi
Manisa
-
Muhammed Şirin Abdüssemetoğlu
Yenilik Partisi
Mardin
-
Abdullah Ekici
Yenilik Partisi
Mersin
-
Gürcan Canpolat
Yenilik Partisi
Muğla
-
Emrah Yeltekin
Yenilik Partisi
Sakarya
-
Bora Alkaç
Yenilik Partisi
Trabzon
-
Göksel Sönmezer
Yenilik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Asuman Özdemir
Yenilik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Serap Karaçalı
Yenilik Partisi
Antalya
-
Kader Pehlivan
Yenilik Partisi
Aydın
-
Habil Kutlu
Yenilik Partisi
Balıkesir
-
Bülent Rim
Yenilik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Alper Arslan
Yenilik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Havva Bilgi
Yenilik Partisi
Denizli
-
Kadir Karakaş
Yenilik Partisi
Diyarbakır
-
Osman Arslan
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Yusuf İçmen
Yenilik Partisi
Hatay
-
Sercan Demir
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
İmdat Şık
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Nuriye Nohutlu
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Berk Aksu
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Şiyar Altın
Yenilik Partisi
Kahramanmaraş
-
Bekir Şahin
Yenilik Partisi
Kayseri
-
Cihan Şengül
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Salih Gürlan
Yenilik Partisi
Manisa
-
Hasan Kurtulmuş
Yenilik Partisi
Mersin
-
Muhammet Taylan Aydos
Yenilik Partisi
Muğla
-
Şentürk İrğa
Yenilik Partisi
Sakarya
-
Oğuzhan Kocakaya
Yenilik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Ayten Birinci Erciyas
Yenilik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ramazan Demir
Yenilik Partisi
Antalya
-
Fatma Kamburoğlu
Yenilik Partisi
Aydın
-
Ulaş Korkmaz
Yenilik Partisi
Balıkesir
-
Alican Kırbaş
Yenilik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Aleyna Güven
Yenilik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Sergen Demir
Yenilik Partisi
Diyarbakır
-
Hilmi Yıldırım
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Yusuf Solmaz
Yenilik Partisi
Hatay
-
Emine Yaramaz
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Hakan Güzel
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Bülent Kara
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Fırtına Temel
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ömer Posut
Yenilik Partisi
Kahramanmaraş
-
Necip Yılmaz
Yenilik Partisi
Kayseri
-
Elvan Bolat
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Damla Şentürk
Yenilik Partisi
Manisa
-
Hasan Yılmaz
Yenilik Partisi
Mersin
-
Elmas Çakır
Yenilik Partisi
Sakarya
-
Alihan Aktaş
Yenilik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Hamdi Can Özkoçak
Yenilik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Mahmut Sütken
Yenilik Partisi
Antalya
-
Veysel Doğan
Yenilik Partisi
Balıkesir
-
Mehmet Koyuncu
Yenilik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mert Arslan
Yenilik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Recep Güler
Yenilik Partisi
Diyarbakır
-
Mehmet Çevik
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
İbrahim Kurucudal
Yenilik Partisi
Hatay
-
Çiğdem Yılmaz
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
İpek Demir
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mert Metin
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Arda Savaşcıoğulları
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Kazım Zehir
Yenilik Partisi
Kayseri
-
Batuhan Banuşoğlu
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Kerim Kurtoğlu
Yenilik Partisi
Manisa
-
Sena Taşkan
Yenilik Partisi
Mersin
-
İsmail Yıldız
Yenilik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Dilber Akgül
Yenilik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
İlyas Kayacan
Yenilik Partisi
Antalya
-
Mehmet Emin Kaya
Yenilik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Eyyüp Kış
Yenilik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Mehmet Halis Çelik
Yenilik Partisi
Diyarbakır
-
Şükrü Karadana
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Erol Sarıkaya
Yenilik Partisi
Hatay
-
Erkut Duman
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Fatma Duygu Karadeniz
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Erkan Aktaş
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ercan Mutlu
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hayati Davut
Yenilik Partisi
Kayseri
-
Ferdi Temizoğlu
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Ahmet Tetik
Yenilik Partisi
Manisa
-
Mahmut Biçen
Yenilik Partisi
Mersin
-
Ramazan Tüner
Yenilik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Tolga Akyol
Yenilik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Mehmet Can Demir
Yenilik Partisi
Antalya
-
Cengiz Yılmaz
Yenilik Partisi
Diyarbakır
-
Sevcan Polat
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Kezban Yıldırım
Yenilik Partisi
Hatay
-
Ali Kayhan
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Can Altundaş
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
İlhan Çakar
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
İskender Gümüş
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Sadık Şimşek
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Hasret Bayrak
Yenilik Partisi
Mersin
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Mert Can Aslan
Yenilik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Adem Yıldız
Yenilik Partisi
Diyarbakır
-
Hakan Özdemir
Yenilik Partisi
Gaziantep
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Abdurrahman Özen
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mihriban Bay
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Emre Gezginci
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Metin Gözkaya
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Veli Yıldırım
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Sedat Akdoğan
Yenilik Partisi
Mersin
-
Şennur Gezginci
Yenilik Partisi
Antalya
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Fazlı Kaplan
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Özcan Samanci
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Gökçe Şahin Çelik
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Adem Akça
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Nedim Yurtseven
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ferhat Gülmez
Yenilik Partisi
Mersin
-
Necmettin Sona
Yenilik Partisi
Antalya
-
Duran Tokdemir
Yenilik Partisi
Gaziantep
-
Hülya Avcular
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Abdurrahman Anık
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mehmet Erdinç
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Osman Anil
Yenilik Partisi
Kocaeli
-
Orhan Demir
Yenilik Partisi
Antalya
-
Kamuran Çelik
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Karacan Bergil
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Elif Çetinkaya
Yenilik Partisi
Antalya
-
Boğaç Bastoncu
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Aziz Yalavaç
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ferhat Demir
Yenilik Partisi
Antalya
-
Tamer Kenar
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ethem Alp
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ensar Demir
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Nurbaki Salman
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Semih Salman
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Veysel Sevimli
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Deniz Karadeniz
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
İsmahan Öztürk
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Bayram Yılmaz
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Arif Burak Akıncı
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Adem Erdoğan
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Zelal Aksakal
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Emircan Gökdemir
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
İsa Zamur
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
İlayda Baykara
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Şahabettin Şengel
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Özlem Bal
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Amine Eymur
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Veysel Akıncı
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Beyzanur Eymur
Yenilik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Bilal Seyyar
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Saim Alparslan
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Alperen Arif Eymur
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Neval Ceviz Olcaysoy
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ecem Hatipoğlu
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Gökçe Alagöz
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Birsen Yüksel
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Hatice Bircan Kaya
Yenilik Partisi
İstanbul 1. Bölge