Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT TEKİN

Murat Tekin

Yenilik Partisi
Murat Tekin
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Muğla
Kaynak: Anadolu Ajansı