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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA DURAN

Mustafa Duran

Yenilik Partisi
Mustafa Duran
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Ordu
Kaynak: Anadolu Ajansı