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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞABAN YILDIZ

Şaban Yıldız

Yenilik Partisi
Şaban Yıldız
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Rize
Kaynak: Anadolu Ajansı