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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DERVİŞ BÜLENT TÜMER

Derviş Bülent Tümer

Yenilik Partisi
Derviş Bülent Tümer
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Sivas
Kaynak: Anadolu Ajansı