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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ORHUN GÜRAL

Orhun Güral

Yenilik Partisi
Orhun Güral
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Sivas
Kaynak: Anadolu Ajansı