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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HACER DİLEK ÖZDEMİR

Hacer Dilek Özdemir

Yenilik Partisi
Hacer Dilek Özdemir
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Yozgat
Kaynak: Anadolu Ajansı