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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ

Tulay Hatımoğulları Oruç

Yeşil Sol Parti
Tulay Hatımoğulları Oruç
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı