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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UFUK ÖZEL

Ufuk Özel

Yeşil Sol Parti
Ufuk Özel
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı