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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CANAN ÇALAĞAN

Canan Çalağan

Yeşil Sol Parti
Canan Çalağan
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı