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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BÜLENT ELDEN

Bülent Elden

Yeşil Sol Parti
Bülent Elden
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı