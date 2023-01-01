Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYTEN AVDAN

Ayten Avdan

Yeşil Sol Parti
Ayten Avdan
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı