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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ADALET KAYA

Adalet Kaya

Yeşil Sol Parti
Adalet Kaya
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı