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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ELİF YALÇIN

Elif Yalçın

Yeşil Sol Parti
Elif Yalçın
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı