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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VEZİR COŞKUN PARLAK

Vezir Coşkun Parlak

Yeşil Sol Parti
Vezir Coşkun Parlak
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Hakkari
Kaynak: Anadolu Ajansı