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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYŞE TEPE DOĞAN

Ayşe Tepe Doğan

Yeşil Sol Parti
Ayşe Tepe Doğan
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı