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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DEVRİM ŞİMŞEK

Devrim Şimşek

Yeşil Sol Parti
Devrim Şimşek
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı