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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CEMİL AKSU

Cemil Aksu

Yeşil Sol Parti
Cemil Aksu
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı