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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ŞERİF ÖNER

Mehmet Şerif Öner

Yeşil Sol Parti
Mehmet Şerif Öner
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı