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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NEVİN AYTEKİN

Nevin Aytekin

Yeşil Sol Parti
Nevin Aytekin
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı