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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NURAN ERGEN KILIÇ

Nuran Ergen Kılıç

Yeşil Sol Parti
Nuran Ergen Kılıç
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı