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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ALİ KARTAL

Mehmet Ali Kartal

Yeşil Sol Parti
Mehmet Ali Kartal
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı