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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ROJVAN ULUDAĞ

Rojvan Uludağ

Yeşil Sol Parti
Rojvan Uludağ
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı