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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZÜBEYDE TARLABÖLEN

Zübeyde Tarlabölen

Yeşil Sol Parti
Zübeyde Tarlabölen
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı