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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SADİYE GÜNDOĞAN

Sadiye Gündoğan

Yeşil Sol Parti
Sadiye Gündoğan
  • PARTİSİ : Yeşil Sol Parti
  • BÖLGESİ : Nevşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı